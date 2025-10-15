Der seit Montag, dem 13. Oktober, vermisste 85-jährige aus Tangermünde ist tot.

Leiche gefunden: 85-jähriger Senior aus Tangermünde ist tot

Die Polizei in Tangermünde suchte seit Montag nach dem 85-jährigen Rentner.

Tangermünde. – Es herrscht traurige Gewissheit: Der seit dem 13. Oktober vermisste 85-jährige Harro H. aus Tangermünde ist tot. Nach Angaben der Polizei wurde er leblos aufgefunden.

Details zur Todesursache sind noch nicht bekannt.

Der 85-Jährige hatte sein Haus am Montag in unbekannte Richtung verlassen.