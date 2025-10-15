Mann seit Montag vermisst Leiche gefunden: 85-jähriger Senior aus Tangermünde ist tot
Der seit Montag, dem 13. Oktober, vermisste 85-jährige aus Tangermünde ist tot.
Aktualisiert: 17.10.2025, 09:29
Tangermünde. – Es herrscht traurige Gewissheit: Der seit dem 13. Oktober vermisste 85-jährige Harro H. aus Tangermünde ist tot. Nach Angaben der Polizei wurde er leblos aufgefunden.
Details zur Todesursache sind noch nicht bekannt.
Der 85-Jährige hatte sein Haus am Montag in unbekannte Richtung verlassen.