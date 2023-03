Totes Baby Toter Säugling in Altkleidercontainer: Zwei Personen in Untersuchungshaft - Baby kam lebend zur Welt und starb durch Gewalt

Am Montag, 27. März, ist der Körper eines toten Babys in einem Altkleidercontainer in Tangerhütte entdeckt worden. Nun gibt es einen ersten Ermittlungserfolg.