Ein schwerer Unfall hat sich am 25. April in Havelberg ereignet. Ein Anhänger eines Traktors kippte um und erfasste eine 28-jährige Passantin. Diese wurde dabei schwer verletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme ist eine Umleitung eingerichtet worden.

Ein schwerer Unfall hat sich am 25. April in Havelberg ereignet. Ein Anhänger eines Traktors kippte um und erfasste eine 28-jährige Passantin. Diese wurde dabei schwer verletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme ist eine Umleitung eingerichtet worden.

Havelberg (vs) - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag (25. April) gegen 11.15 Uhr in der Uferstraße in Havelberg im Landkreis Stendal ereignet.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Stendal hervorgeht, ist ein 33-jähriger Fahrzeugführer eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs die Genthiner Straße in Richtung Uferstraße entlanggefahren. In der Kurve Genthiner Straße Ecke Uferstraße kippte, aus bislang unbekannten Gründen, einer der Anhänger des Traktors um und erfasste eine 28-jährige Passantin.

Die Passantin erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Straße ist zurzeit in Richtung Sandau komplett gesperrt. Der Verkehr in Richtung Glöwen wird über die Lange Straße umgeleitet. Die Umleitung wird noch aktiv bleiben bis die Unfallaufnahme abgeschlossen ist.