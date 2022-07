Es war ein unerwarteter Goldfund in einem ICE: Wem gehört der Schmuck, der im Juni am Hauptbahnhof Stendal in Sachsen-Anhalt durch die Bundespolizei sichergestellt wurde?

Stendal (vs) - Weil er am Sonnabend, dem 18. Juni, ohne gültigen Fahrschein unterwegs war, rückte die Bundespolizei im ICE am Hauptbahnhof Stendal an. Überraschend: der 24 Jahre alte Mann trug Gold bei sich, dessen Herkunft er nicht erklären konnte. Nun bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach Angaben der Bundespolizei handelt es sich bei dem Gold-Fund um 20 Armreifen, drei Ringe, zwei Ketten und drei paar Ohrringe. Die Bundespolizei sucht den rechtmäßigen Besitzer und ist auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Wem gehört der Goldschmuck oder wer kann Hinweise zu dem Eigentümer des Goldschmuckes geben? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Telefonnummer: 0391-56549555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Telefonnummer: 0800-6888000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Es ist unabdingbar, dass der rechtmäßige Besitzer des Schmuckes bei der Bundespolizei einen Eigentumsnachweis erbringen muss.