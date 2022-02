Tresor aufgeflext: Einbrecher machen in Stendal fette Beute

Der Schaden liegt bei bis zu 30.000 Euro. Einbrecher waren in ein Restaurant an der Langen Straße in Stendal eingestiegen.

Nach dem Einbruch in ein Restaurant in Stendal ermittelt die Polizei.

Stendal (vs) - Einbrecher hatten es in Stendal auf den Inhalt eines Tresors abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter in der Nacht zu Montag (7. Februar) in ein Restaurant an der Langen Straße ein - und sie machten fette Beute.

Nach Angaben der Beamten wurde der Geldschrank aufgeflext. Eine Mitarbeiterin entdeckte die Einbruchsspuren am Montagmorgen. Die Schadenshöhe belaufe sich auf 25.000 bis 30.000 Euro, berichtet die Polizei. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren ein.