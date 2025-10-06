In Stendal haben am Freitag zwei Männer Schmuck im Wert von Tausenden Euro aus einer Wohnung einer 86-Jährigen gestohlen. Noch am selben Tag versuchten sie es im benachbarten Dahlen erneut.

Schmuck für Tausende Euro gestohlen! Trickbetrüger nehmen Seniorin in Stendal aus

Zwei Trickbetrüger haben aus der Wohnung einer 86-Jährigen in Stendal Schmuck gestohlen.

Stendal. – Am Freitagnachmittag ist es in der Dahlener Straße in Stendal zu einem dreisten Trickdiebstahl gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich zwei bislang unbekannte Männer gegen 14 Uhr unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, Zutritt zur Wohnung einer 86-jährigen Frau.

Anschließend hätten sich die Täter in der Wohnung umgesehen, wobei sich einer von ihnen unbemerkt ins Schlafzimmer begeben habe.

Als der Seniorin das Verhalten der Männer verdächtig vorkam, habe sie diese aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Erst im Anschluss habe sie festgestellt, dass mehrere ihrer Schmuckstücke fehlten. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich.

Ähnlicher Vorfall ereignete sich auch in Dahlen

Ein ähnlicher Vorfall habe sich am selben Tag auch im Stendaler Ortsteil Dahlen ereignet. Dort sei es zwei Männern zwar ebenfalls gelungen, in eine Wohnung zu gelangen, ein Diebstahl konnte jedoch rechtzeitig verhindert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen geben können, sich unter der Telefonnummer 03931/6850 in Stendal oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.