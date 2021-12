Tritte gegen den Kopf: Prügelattacke auf Stendaler Winckelmannplatz

Stendal (vs) - Auf dem Winckelmannplatz in Stendal wurde am Sonntagnachmittag ein Jugendlicher (15) von drei bisher unbekannten Tätern verprügelt. Dabei traten die Täter sogar gegen den Kopf des bereits am Boden liegenden Opfers.

Wie die Polizei berichtet, habe eine Zeugin die Tat gegen 17.05 Uhr beobachtet und die Beamten informiert. Die Gruppe sei nach der Prügelattacke in Richtung Priesterstraße geflüchtet. Das Opfer musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Einzelheiten teilte das Stendaler Revier nicht mit.

Die Beamten suchen noch weitere Zeugen. Wer Angaben zu dem Vorfall oder zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Stendal unter Telefon 03931/6850 oder bei jeder weiteren Dienststelle zu melden.