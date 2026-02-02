Die Polizei hat am Sonntag in Mahlwinkel einen geplanten Tuning- und Driftwettbewerb im Solarpark verhindert. Ein 22-Jähriger im Audi raste mit 120 km/h davon. Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte er gestoppt werden.

Mahlwinkel. - Auf dem Gelände des Solarparks in Mahlwinkel (Landkreis Börde) sind am Sonntag mehrere Personen bei einem illegalen Rennen erwischt worden, so die Polizei.

Nach den Angaben standen vier Autos auf der Freifläche des Solarparks. Als sich die Polizei genähert habe, seien die Fahrzeuge weggefahren. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd hielten laut Polizei drei Pkw an, wobei ein 22-Jähriger mit seinem Audi weiter fuhr.

Dieser sei mit 120 km/h durch den Ort Cobbel gefahren. Weitere hinzugezogene Polizeibeamte konnten den Flüchtenden nach eigenen Angaben zum Anhalten bewegen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein Tuningtreffen und ein Driftwettbewerb geplant gewesen.