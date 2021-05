Unbekannte entfernten Türscheibe eines Mobilfunk-Ladens

Am späten Abend des 23. Mai verschafften sich Unbekannt unerlaubten Zutritt in einen Mobilfunk-Laden in Stendal. Dabei entfernten sie das Glas der Tür. Gestohlen haben die Täter allerdings nichts.

Stendal (vs) - Bislang unbekannte Täter entfernten am Sonntag, gegen 22:45 Uhr, die Scheibe der Zugangstür eines Mobilfunk-Ladens in der Breiten Straße in Stendal.

Bei der Begehung konnten jedoch keine fehlenden Gegenstände festgestellt werden, so die Polizei. Ob es sich um einen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls oder Vandalismus handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bislang fehlt von dem oder den Tätern jede Spur.