Werben (vs) - Ein kleines Insekt hat am Sonnabendmittag in der Lindenstraße in Werben bei Stendal einen Unfall verursacht. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war zunächst eine 18 Jahre alte Frau mit ihrem BMW in Werben unterwegs, als eine Wespe durch das geöffnete Fenster ins Auto flog und sie stach. Die Fahranfängerin soll sich dabei so erschreckt haben, dass sie in eine Straßenlaterne krachte und einen Zaun streifte.

Die Frau wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Feuerwehr kam aber zum Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.