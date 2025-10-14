Ein Auto ist auf der B189 bei Stendal mit einem Fahrrad zusammengestoßen. Dabei wurde der 80-jährige Radfahrer schwer verletzt.

Ein Radfahrer ist auf der B189 bei Stendal bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Stendal. - Auf der B189 bei Stendal ist am Dienstagvormittag ein 80-jähriger Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach wollte ein Auto auf Höhe der Annaburger Straße an einer grünen Ampel nach links abbiegen, als der 80-Jährige auf seinem Fahrrad über die Straße fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Radfahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei weiter.