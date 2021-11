Unfall in Stendal: Autofahrer stößt mit 17-jährigem Motorradfahrer zusammen

In Stendal kam es am Donnerstagabend auf dem Nordwall zu einem Unfall. Ein 17-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Stendal (vs) - Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Donnerstagabend (18. November) in Stendal am Nordwall gekommen. Ein 55-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr in Richtung Arneburger Straße. Als er in die Bergstraße einbog, übersah er einen 17 Jahre alten Kradfahrer mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin.

Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Seine Beifahrerin leicht. Laut dem Polizeibericht wurden beide zur weiteren Kontrolle ins Krankenhaus in Stendal gebracht. An beiden Fahrzeugen enstand ein Sachschaden.