Im Landkreis Stendal ist ein 40-jähriger Autofahrer einem Reh ausgewichen und deswegen mit einem Baum kollidiert.

Losse. – Auf der K1015 bei Losse (Landkreis Stendal) hat sich am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet, teilt die Polizei mit.

Demnach kam ein 40-Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, weil ein Reh von rechts nach links die Fahrbahn querte. Der 40-Jährige sei dem Tier ausgewichen und frontal gegen einen Baum gekracht.

Er wurde schwerverletzt in Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.