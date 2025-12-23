weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Unfall Im Landkreis Stendal Schwer verletzt! Pkw-Fahrer weicht Reh aus und kracht frontal gegen Baum

Im Landkreis Stendal ist ein 40-jähriger Autofahrer einem Reh ausgewichen und deswegen mit einem Baum kollidiert.

Von DUR Aktualisiert: 23.12.2025, 13:46
Er wollte einem Reh ausweichen: Ein 40-Jähriger ist bei einem Unfall im Landkreis Stendal schwer verletzt worden.
Losse. – Auf der K1015 bei Losse (Landkreis Stendal) hat sich am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet, teilt die Polizei mit.

Demnach kam ein 40-Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, weil ein Reh von rechts nach links die Fahrbahn querte. Der 40-Jährige sei dem Tier ausgewichen und frontal gegen einen Baum gekracht.

Er wurde schwerverletzt in Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.