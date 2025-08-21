Auf der L31 im Landkreis Stendal ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Bölsdorf/Weißewarte. – Ein Motorradfahrer ist Donnerstagmittag bei einem Unfall auf der L31 zwischen Bölsdorf und Weißewarte (Landkreis Stendal) schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach war der 55-Jährige auf der L31 in Richtung Weißenwarte unterwegs und wollte auf Höhe der Abfahrt Buch geradeaus weiter fahren. Dabei wurde er von einem 49-jährigen Autofahrer übersehen.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 55-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, so die Polizei weiter.