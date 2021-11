Unfall mit Personenschaden in Stendal

Stendal (vs) - Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Toyota am 5. November einen Feldweg nahe Stendal und hatte die Absicht nach links auf den Bindfelder Weg in Richtung Stendal aufzufahren. Dabei übersah er die von rechts kommende und vorfahrtsberechtige VW-Fahrerin.

In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß. Das Auto wurde dabei gegen einen Telefonmast geschleudert, welcher folglich auf den mit involvierten VW kippte. Die 34-jährige Fahrerin wurde beim Unfall leichtverletzt, sie wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Stendal verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.