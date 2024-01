In Arneburg bei Stendal ist es zu einem Unfall mit einer Eisenbahn gekommen.

In Arneburg bei Stendal ereignete sich ein Unfall mit einer Eisenbahn, so die Polizei.

Arneburg/DUR. - Auf der Goldbecker Straße in Arneburg (Landkreis Stendal) ist es am 9. Januar gegen 9 Uhr zu einem folgenschweren Unfall gekommen.

Ein 46-Jähriger fuhr mit seinem Lkw auf der Goldbecker Straße und beabsichtigte nach links in Richtung Altenzauner Straße über den dort befindlichen unbeschrankten Bahnübergang zu fahren.

Ein 27-Jähriger fuhr zeitgleich mit einer Eisenbahn, bestehend aus zwei Güterwagons, die dortige Bahnstrecke. Der Lkw-Fahrer übersah die Lokomotive, weshalb es zum Zusammenstoß kam. In dessen Folge wurde der 27-Jährige schwer verletzt, so die Polizei in einer Pressemitteilung.