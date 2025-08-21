Ein 20-Jähriger ist mit seinem Auto in Stendal von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun gefahren. Er wurde bei dem Unfall in der Osterburger Straße schwer verletzt.

Auto kracht in Stendal vor Zaun - 20-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Stendal ist ein 20-Jähriger schwer verletzt worden.

Stendal. – Am Donnerstagmorgen ist ein 20-Jähriger bei einem Unfall in der Osterburger Straße in Stendal schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr vor einen Zaun.

Dabei wurde der 20-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.