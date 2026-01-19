Am Montagmittag hat sich auf der L15 zwischen Schernikau und Steinfeld ein Unfall ereignet. Ein 56-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Die L15 musste anschließend voll gesperrt werden.

Schernikau/Steinfeld. – Am Montag ist es gegen 11.35 Uhr auf der L15 zwischen Schernikau und Steinfeld (Landkreis Stendal) zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 56-Jähriger schwer verletzt.

Demnach hatte ein 23-Jähriger mit einem BMW die L15 aus Richtung Stendal befahren. Zwischen Schernikau und Steinfeld kam der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen.

Frontalunfall im Landkreis Stendal: Skoda-Fahrer schwer verletzt

Der 56-jährige Fahrer des Skodas wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 23-Jährige kam mit bislang unbekanntem Verletzungsgrad per Rettungswagen in eine Klinik.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die L15 voll gesperrt.