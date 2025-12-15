Beim Rückwärtsfahren hat ein Autofahrer in Stendal eine Fußgängerin übersehen. Die Seniorin wurde bei dem Unfall tödlich verletzt.

In Stendal ist eine Fußgängerin bei einem Unfall tödlich verletzt worden.

Stendal. - In der Carl-Hagenbeck-Straße in Stendal ist eine 85-jährige Fußgängerin am Montagvormittag von einem Pkw erfasst worden, teilt die Polizei.

Angaben zufolge wollte ein 76-Jähriger mit seinem Auto rückwärts in eine Einfahrt fahren. Dabei habe er die Fußgängerin übersehen. Diese wurde vom Heck des Fahrzeuges erfasst und lebensbedrohlich verletzt, so die Polizei zum Unfallhergang.

Sie sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, erlag dort jedoch ihren schweren Verletzungen.