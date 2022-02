Unter Alkoholeinfluss in der Altmark in Hoftor gefahren

In Stapel in der Altmark kam es aufgrund von Alkohol zu einem Unfall mit Folgen.

Altmärkische Höhe/Stapel (vs) - Am 31. Januar gegen 13.19 Uhr war ein 56-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lkw aus Richtung Krevese unterwegs und fuhr in Richtung Wohlenberg. In der Ortslage Stapel kam der Lkw aufgrund überhöhter Geschwindigkeit gegen den Bordstein auf der Gegenfahrbahn.

Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr den Gehweg rechts und stieß gegen ein Hoftor. Aufgrund einer Kopfverletzung wurde der Fahrer ambulant, durch die Rettungskräfte, behandelt.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnehmen, ein Test ergab 1,01 Promille. Der 56-jährige Fahrer gab eine Blutprobe und den Führerschein ab, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Das verunfallte Fahrzeug wurde abgeschleppt.