Verkehrskontrolle eskaliert: Polizei muss einer Seehäuserin Handfesseln anlegen

Seehausen - Eine Frau hat in Seehausen bei einer Verkehrskontrolle sämtliche Hemmungen verloren. Polizeibeamte hielten die 23-Jährige am Sonnabend gegen 15 Uhr in der Bahnstraße an. Die Seehäuserin fing an, die Beamten zu beleidigen, um sich zu schlagen, zu treten und zu spucken. Das nützte ihr laut Auskunft des Polizeireviers Stendal aber alles nichts: Die Frau wurde fixiert und in Handfesseln zur Blutprobenentnahme gebracht. Die junge Frau erwarte jetzt nicht nur ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, sondern auch eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung.