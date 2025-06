Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polzei haben am Sonntag, 15. Juni 2025, die Bahnhofstraße in Stendal gesperrt. Dort war es zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Verletzte Person bei Unfall in Nähe des Stendaler Bahnhofs

Stendal - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag, 15. Juni 2025, gegen 16.30 Uhr in Stendal gekommen. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr eilten in die Bahnhofstraße. Eine Person wurde verletzt.