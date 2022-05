Vermisste Person verursacht Unfall in der Altmark

Jarchau (vs) - Am Nachmittag des 11. Mai ereignete sich auf der Landstraße 16 zwischen Jarchau und Chausseehaus-Hassel ein Verkehrsunfall, so die Polizei.

Eine 28-jährige Autofahrerin wartete an der Ampel der dortigen Baustelle. Als diese grün zeigte, setzte sie ihre Fahrt in Richtung Stendal fort. In der Baustelle kam ihr ein 84-jähriger Fahrzeugführer mit einem Auto entgegen, fuhr über rot und kollidierte mit der Fahrerin.

Bei der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der 84-Jährige kurz zuvor als vermisst gemeldet wurde und gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, ein Kraftfahrzeug zu führen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Bei der Überprüfung des Fahrzeuges der 28-jährigen wurde festgestellt, dass für dieses Fahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Die Polizeibeamten leiteten auch in diesem Falle ein Strafverfahren ein.