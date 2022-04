Mittlerweile ist es eine Diebstahlserie. Aus mindestens vier Fahrzeugen bauten bisher unbekannte Täter in Stendal unbemerkt die Katalysatoren aus. Die Fahrzeughalter bemerkten den Diebstahl erst, als ihr Wagen plötzlich viel lauter wurde.

Ein Katalysator am Unterboden eines Opel Astra: In Stendal wurden die Bauteile zuletzt häufiger gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Stendal (ds) - Fahrzeughalter, die ihre Autos aktuell in Stendal auf öffentlich zugänglichen Plätzen abstellen, sollten vorsichtig sein. Gleich vier Diebstähle von Katalysatoren meldete das Polizeirevier der Hansestadt in den vergangenen Tagen. Plötzlich sei das Auto deutlich lauter gewesen, berichteten die Halter von Fahrzeugen. Nach einem Besuch in der Werkstatt war denn schnell klar: Hier fehlt etwas.