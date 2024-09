In Deetz brennt ein Dachstuhl am Dienstagmorgen. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Deetz. - Wegen eines Brandes werden Anwohner in Deetz am Dienstagmorgen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Darum bittet die Polizei.

In dem Ortsteil der Stadt Bismark im Landkreis Stendal steht ein Dachstuhl in der Deetzer Hauptstraße in Flammen.

Laut Polizei befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs eine 27 Jahre alte Frau gemeinsam mit einem vierjährigen Kind im Gebäude. Sie habe noch versucht, zunächst gemeinsam mit einer 26 Jahre alten Frau den Brand selbst einzudämmen. Dabei sei die 26-Jährige leicht verletzt und danach vor Ort medizinisch behandelt worden.

Außerdem soll es zu einer starken Sichtbehinderung kommen. Auch Autofahrer könnten von den Einschränkungen durch den Rauch betroffen sein. Es ist eine Vollsperrung eingerichtet.

Nach bisherigem Erkenntnisstand sei ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.