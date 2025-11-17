In Halle wird seit Freitag nach Mohamed A. gefahndet. Nachdem er vor einigen Jahren in Frankreich einen Mann angegriffen und verletzt hatte, liegt gegen ihn ein internationaler Haftbefehl vor.

Vor Gericht geflohen und international gesucht: Wer hat Mohamed A. gesehen? (Fotos im Text)

Nachdem Mohamed A. nach der Vorführung vor einem Richter entkommen konnte. Der Anfang 20-jährige Mann soll nach Frankreich ausgeliefert werden, da international nach ihm gefahndet wird.

Halle (Saale). - Am Freitag ist ein bereits am Donnerstagabend vorläufig festgenommener Mann gegen 13.45 Uhr nach seiner richterlichen Vorführung am Amtsgericht Halle zu Fuß aus der polizeilichen Aufsicht entkommen. Wie die Polizei mitteilte, wird der flüchtige Mohamed A. in Frankreich gesucht.

Demnach wird Mohamed A. vorgeworfen, in Frankreich einen Mann angegriffen und verletzt zu haben. Nachdem er in Halle aufgegriffen worden war, erließ ein Richter im Zuge der internationalen Rechtshilfe eine Festhalteanordnung gegen ihn. Seit 2020 fahndet Frankreich nach dem Mann.

Zuletzt wurde Mohamed A. am Freitag nahe des Edeka-Centers Merseburger Straße in Richtung Turmstraße gesehen. Da bisherige Fahndungsmaßnahmen erfolglos verliefen, sucht die Polizei Halle nun mithilfe der Öffentlichkeit nach dem Mann.

So sieht Mohamed A. aus:

Alter: Anfang 20

schlank

circa 1,75 Meter groß

trägt schwarzes, lockiges bis krauses Haar und zuletzt einen Bart

mit schwarzer Daunenjacke der Marke The North Face, weißem Kapuzenpullover, schwarzer engen Cargohose mit nach außen gekrempelten Gesäßtaschen sowie weißen Schuhen bekleidet

Wer hat Mohamed A. gesehen? Foto: Polizeiinspektion Halle (Saale)

Zurzeit soll Mohamed A. einen Bart tragen. Foto: Polizeiinspektion Halle (Saale)

Hinweise zum Aufenthaltsort von Mohamed A. nimmt die Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345/2241291 entgegen.