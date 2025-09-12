Sexueller Übergriff Unbekannter vergreift sich in hallescher Straßenbahn an Frau! Wer kennt den Mann? (Fotos im Text)
Am 24. Februar 2025 ist eine Frau in einer Straßenbahn in Halle sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht mithilfe von Fotos nach dem Täter.
Halle (Saale). – Bereits am 24. Februar 2025 ist eine Frau von einem unbekannten Mann in einer Straßenbahn in Halle sexuell belästigt worden, wie die Polizei mitteilt.
Zwischen den Haltestellen Marktplatz und Riebeckplatz habe sich der Unbekannte gegen 16 Uhr von hinten genähert und die Geschädigte mehrmals an verschiedenen Körperstellen angefasst.
Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,80 Meter groß
- scheinbares Alter circa 20 Jahre
- ausländischer Phänotyp
Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Mannes machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/224-2000 bei der Polizei in Halle zu melden.