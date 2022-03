Straßenbahnen kollidieren in Rostock: 30 Personen verletzt - 100 Einsatzkräfte vor Ort

In Rostock sind zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Rund 30 Personen wurden verletzt. Polizei und Feuerwehr waren mit knapp 100 Einsatzkräften vor Ort.

Rostock/dpa - Beim Zusammenstoß von zwei Straßenbahnen in der Rostocker Südstadt sind am Mittwoch rund 30 Menschen verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) sagte, wurde einer der beiden Fahrer schwer verletzt. Zudem trugen auch drei Fahrgäste schwerere Verletzungen davon. Die erste medizinische Versorgung fand unmittelbar am Unfallort statt. Schätzungen zufolge waren etwa 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Sanitätsdiensten und Polizei vor Ort.

Die beiden Bahnen seien im Kreuzungsbereich nahe der Stadthalle aus bislang unbekannten Gründen zusammengestoßen, hieß es. Die Bergung werde mehrere Stunden benötigen. Der Autoverkehr wurde weiträumig umgeleitet.