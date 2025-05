Geld ist in der Streiberstraße in Halle aus einer Geldbörse geklaut worden. Nun fahndet die Polizei nach dem Dieb.

Halle (Saale). - Ein Mann hat bereits am Donnerstagmittag, 3. Oktober 2024, 170 Euro aus einer Geldbörse in einem Geschäft in der Streiberstraße in Halle gestohlen, wie die Polizei meldet.

Dabei wurde der bislang unbekannte Mann von einer Überwachungskamera gefilmt.

Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Gesuchten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Überwachungskamera/Polizei

Wer weiß, um wen es sich bei dem Gesuchten handelt oder wo sich der Mann aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei in Halle unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.