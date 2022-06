Streit am Gartenzaun eskaliert: Bierflasche fliegt - Drohung mit Mistgabel

Zwischen zwei Männern hat es Donnerstagabend in einer Gartensparte in Köthen eine körperlichen Auseinandersetzung gegeben. Ein Gartenbesitzer musste in der Folge medizinisch versorgt werden.

Köthen/MZ - Zwischen zwei Männern hat es Donnerstagabend in einer Gartensparte in der Friedrich-Ebert-Straße in Köthen eine körperlichen Auseinandersetzung gegeben.

Die Ereignisse schildert Polizeihauptkommissarin Astrid Kuchta in einer Pressemitteilung folgendermaßen: „Als ein 30 Jahre alter Mann gegen 20 Uhr an einer Parzelle vorbeiging, schlug der sich darin befindliche Hund an.“ Daraus ergab sich ein Streit zwischen dem 30-Jährigen und dem 36-jährigen Pächter des Gartengrundstücks.

Gartenzaun-Streit in Köthen: Dem Garten-Nachbarn mit Mistgabel gedroht

In der Folge schleuderte der 30-Jährige eine Bierflasche in Richtung des Oberkörpers seines Widersachers, welcher dieser nur knapp entgehen konnte. Der vermeintliche Geschädigte stieg nun über den Zaun und drängte seinen Gegner in Richtung Ausgang.

Zur weiteren Abschreckung ergriff er eine Mistgabel und hielt sie in bedrohlicher Haltung in Richtung seines Gegenübers. Um einen möglichen Angriff abzuwehren, ergriff der 36-Jährige das Gartengerät. „Dabei kam es zu einem Gerangel zwischen beiden Personen, wobei sie zu Boden stürzten“, führt Kuchta weiter aus. Der Gartenbesitzer zog sich leichte Verletzungen zu und musste medizinisch werden.