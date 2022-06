Streit auf Erdbeerhof in Brandenburg eskaliert: Mitarbeiter greift zur Schusswaffe

Am Wochenende musste die Potsdamer Polizei einen Streit auf einem Erdbeerhof schlichten. Nach einer Auseinandersetzung mit einem Kunden griff ein Mitarbeiter zur Waffe und gab einen Warnschuss ab. Gegen ihn wird nun ermittelt.

In Brandenburg ist es am Wochenende zu einem Streit auf einem Erbeerhof gekommen.

Fahrland/DUR – Erdbeeren haben momentan Hochkonjunktur. Gerade am Wochenende sind Erdbeerhöfe ein beliebtes Ausflugsziel, um die Früchte frisch vom Feld zu ernten. Doch einem Mitarbeiter eines Verkaufshofes in Fahrland bei Potsdam wurde der Trubel am Wochenende offenbar zu groß.

Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei Brandenburg hervorgeht, soll ein Mann am Sonntag auf den bereits stark überfüllten Parkplatz des Hofes gefahren sein. Ein Mitarbeiter habe ihn daraufhin angeschrien und auffordert, den Parkplatz wegen zu hoher Auslastung wieder zu verlassen.

Der Mann aus Berlin wollte der Aufforderung jedoch nicht nachkommen, es entwickelte sich ein lautstarker Streit zwischen beiden. Ein weiterer Mitarbeiter beobachtete die Auseinandersetzung und wollte seinem Kollegen zu Hilfe eilen. Dazu griff er laut Polizei zu einer Schreckschusswaffe und gab einen Warnschuss in die Luft ab.

Die Polizei konnte die Situation vor Ort schließlich schlichten. Die Schreckschusswaffe samt Munition wurde sichergestellt und Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Waffengesetz und Bedrohung eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.