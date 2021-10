Streit in Sangerhausen endet mit Schnittverletzungen

Sangerhausen/MZ - Wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und einem möglichen Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei gegen einen 22-jährigen Sangerhäuser.

Der Mann soll sich am Sonntagabend gegen 21 Uhr in der Kreisstadt eine hitzige Auseinandersetzung mit einem 42-Jährigen geliefert haben, als der zusammen mit seiner Lebensgefährtin im Shop einer Tankstelle in der Erfurter Straße einkaufen wollte. Während des Streits habe der 22-Jährige plötzlich mit einem Klappmesser einmal in Richtung seines Kontrahenten gestochen.

Der 42-Jährige habe die Attacke abwehren können, dabei aber zwei Schnittverletzungen an der rechten Hand erlitten, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Angreifer habe in der Folge einen pistolenähnlichen Gegenstand gezogen und damit in Richtung des 42-Jährigen gezielt, allerdings ohne den Abzug zu betätigen. Dann sei der Mann geflohen. Er ist der Polizei aber namentlich bekannt.

Eine Suche nach ihm im Stadtgebiet verlief bisher negativ. Bei dem Streit soll es nach MZ-Informationen darum gegangen sein, dass der 42-Jährige angeblich zuvor bei dem 22-Jährigen eingebrochen habe. Näheres ist bisher nicht bekannt.