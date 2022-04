Jugendlicher bei Streit in Weißenfels mit Küchenmesser verletzt

In Weißenfels kam es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Jugendlicher durch mehrere Stiche mit einem Küchenmesser verletzt wurde. Die Hintergründe sind momentan noch unklar.

In Weißenfels wurde ein Jugendlicher bei einem Streit mit einem Messer verletzt.

Weißenfels/dpa - Bei einem Streit in Weißenfels im Burgenlandkreis hat ein Jugendlicher einen anderen mit einem Küchenmesser verletzt. Ein 18-Jähriger erlitt am Donnerstagabend mehrere Stichwunden durch einen 17-Jährigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Verletzte werde im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Grund für die Auseinandersetzung sei nicht bekannt.