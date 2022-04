Streit um Mittagsruhe eskaliert: Mann prügelt  Nachbarn ins Krankenhaus

In Thüringen ist ein Mann bei einem Nachbarschaftsstreit schwer verletzt worden. Auslöser war eine Meinungsverschiedenheit zur Mittagsruhe.

Ein Hund liegt neben einem Rasenmäher: In Thüringen ist ein Streit ums das Rasenmähen eskaliert.

Mühlhausen/dpa - Bei einem Nachbarschaftsstreit in Mühlhausen ist ein Mann durch einen Faustschlag so stark verletzt worden, dass er ins Krankenhaus kam. Der Streit entzündete sich daran, dass ein 32-Jähriger während der Mittagszeit seinen Rasen mähte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Seine Nachbarin habe ihn auf die Einhaltung der Mittagsruhe angesprochen. Daraufhin sei der Mann auf ihr Grundstück gekommen. Als der 64 Jahre alte Lebensgefährte der Nachbarin hinzukam, schlug ihn der 32-Jährige nach Polizeiangaben mit der Faust ins Gesicht. Zudem wurden gegenseitig Beleidigungen ausgesprochen. Die Polizei habe Anzeigen aufgenommen.