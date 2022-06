Streit um Zigarette eskaliert: Mann schießt Opfer in den Kopf

Bei einem Streit um eine Zigarette ist ein Mann in Frankreich angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter verschanzte sich anschließend in seiner Wohnung. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

In Frankreich ist ein Mann nach einem Streit lebensgefährlich verletzt worden.

Toulouse/dpa - Im Streit um eine Zigarette hat ein Mann in Frankreich einen anderen in den Kopf geschossen und lebensgefährlich verletzt.

Streit um Zigarette: Opfer lebensgefährlich verletzt

In einer Ortschaft bei Toulouse habe der Mann am Mittwochabend zunächst mit einer Gruppe jüngerer Menschen einen Streit angezettelt, weil diese ihm keine Zigarette geben wollten, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Daraufhin sei der Mann nach Hause gegangen und mit einer Schusswaffe zurückgekehrt.

Dann habe er auf einen Mann der Gruppe gezielt und ihm in den Kopf geschossen. Anschließend verschanzte der Täter, bei dem es sich nach Medienberichten um einen Ex-Soldaten handelte, in seinem Haus.

Schütze verschanzt sich in Wohnung: Großeinsatz für die Polizei

Die Polizei rückte mit rund 50 Spezialkräften an, von denen einige per Hubschrauber zum Einsatzort kamen, und versuchte den Mann zum Aufgeben zu bewegen. Dies gelang schließlich am Donnerstagmorgen.

Der Mann kam wegen Mordversuchs in Untersuchungshaft. Das Opfer kämpft mit schweren Gesichtsverletzungen weiter um sein Leben.