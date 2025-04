Vermisster aus Mansfeld-Südharz steigt bei Hamburg in Zug - und kommt nie Zuhause an (Foto im Text)

Eisleben.- Der 16 Jahre alte Tayler-Jeremy O. aus Mansfeld-Südharz wird bereits seit Mittwochmorgen, 16. April, vermisst, wie die Polizei meldet.

Er habe planmäßig den Zug aus Hamburg-Harburg in Richtung Aschersleben genommen, heißt es. Dort sei der Junge aber nie angekommen. Auch die Suche der Polizei habe lediglich Hinweise auf einen Aufenthalt in Seevetal-Maschen in Niedersachsen ergeben.

Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem Jugendlichen.

So sieht Tayler-Jeremy O. aus:

Tayler-Jeremy O. wird gesucht. Wer weiß, wo er ist? Foto: Polizei

So wird Tayler-Jeremy O. beschrieben:

1,70 m groß

kurze, dunkelblonde Haare

gelegentlich Brillenträger

redegewandt

Wer weiß, wo Tayler-Jeremy O. sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03475/670293 zu melden.