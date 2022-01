Südafrikanische Schlange in Mülltonne ausgesetzt

Bad Frankenhausen/dpa - In einer Mülltonne in Bad Frankenhausen ist eine im Süden Afrikas beheimatete Maulwurfsnatter gefunden worden. Das Tier sei von dem Besitzer wahrscheinlich illegal gehalten und nun ausgesetzt worden, berichtete die Polizei am Sonntag.

Die lebende Schlange, die kräftig, aber ungiftig ist, sei von Mitarbeitern eines Tierheims geborgen worden. Ermittelt werde wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Die Polizei forderte mögliche Zeugen auf, sich zu melden.

Maulwurfsnattern ernähren sich unter anderem von Mäusen und Ratten. Sie kommen im gesamten Süden Afrikas vor. Ihr Name greift eine ihrer Eigenschaften auf: Die Schlangenart soll viel Zeit unter der Erde verbringen.