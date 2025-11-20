Obwohl er von einer Mitarbeiterin eines Supermarktes erwischt wurde, ist einem Ladendieb in Köthen die Flucht gelungen. Am Ende wurde er aber dennoch festgenommen.

Ladendieb flüchtet in Köthen mit geklautem Fahrrad: Doch dann greift ein Zeuge ein

Köthen. – Ein 27-Jähriger hat Mittwochabend versucht, diverse Waren aus einem Supermarkt in der Leopoldstraße in Köthen zu stehlen, teilt die Polizei mit.

Einer Mitarbeiterin sei demnach aufgefallen, wie der Mann zwar an der Kasse bezahlte, jedoch noch weitere Waren in seiner Bekleidung und Tasche versteckt hatte.

Ladendieb in Köthen nach Flucht durch Zeugen gefasst

Sie habe ihn daraufhin angesprochen und den Ausgang versperrt. Der 27-Jährige habe sie jedoch zur Seite gestoßen und sei weggerannt.

Auf seiner Flucht habe er sein Fahrrad zurückgelassen. Später stellte sich heraus, dass dies ebenfalls gestohlen war, so die Polizei weiter. Darüber hinaus verlor er sein Handy und Teile des Diebesgutes.

Wenig später habe ein Zeuge, der sich während des Vorfalls im Kassenbereich aufgehalten hatte, den 27-Jährigen in der Dessauer Straße wiedererkannt und die Polizei informiert. Diese stellte den mutmaßlichen Dieb und fand bei ihm auch das vermeintliche Diebesgut.