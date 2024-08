In Wittenberg haben unbekannte Täter versucht, einen Selbstbedienungsautomaten zu sprengen. Dies schlug jedoch fehl.

Explosion in Wittenberg

In Wittenberg wurde versucht, einen Automaten zu sprengen.

Wittenberg. - Am Sonntag haben unbekannte Täter versucht, in den frühen Morgenstunden einen Selbstbedienungsautomaten in einem Geschäft zu sprengen.

Dies sei jedoch nicht gelungen. Laut Polizei entstand lediglich ein Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion wurde eingeleitet, heißt es.