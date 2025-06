Die Polizei war in der Tangermünder Straße in Halle im Einsatz. Der Grund: Ein 30-Jähriger bedrohte einen jüngeren Mann an seiner Wohnungstür - mit einer Machete.

Bedrohung in Halle? Plötzlich steht 30-Jähriger mit Machete vor der Wohnungstür

Einsatz in Tangermünder Straße

Halle (Saale). - Am späten Sonntagabend hat ein 30 Jahre alter Mann in der Tangermünder Straße in Halle einen 26-Jährigen bedroht, wie die Polizei meldet.

Demnach in 30-jähriger Tatverdächtiger erschien der ältere um 23.35 Uhr an der Wohnungstür eines 26-jährigen Anwohners. Der Tatverdächtige habe eine Machete in der Hand gehalten und sich anschließend einfach wieder entfernt.

Die Machete sei später in der Wohnung des 30-Jährigen gefunden und sichergestellt worden, heißt es. Zum Motiv der Bedrohung ermittele nun die Kripo, so die Beamten weiter.