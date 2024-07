Ein Dieb hatte es an der Tankstelle Osterfeld an der A9 im Burgenlandkreis auf Handyhüllen abgesehen. Mit seiner Beute kam er bis nach Bayern.

Osterfeld/DUR. - Zu einem Diebstahl von Handyhüllen ist es am späten Mittwochabend an der Tank- und Rastanlage Osterfeld an der Autobahn 9 in Fahrtrichtung München gekommen, wie die Polizei meldet. Doch damit fing die Arbeit für die Beamten erst an.

Demnach beobachtete das Tankstellenpersonal im Burgenlandkreis, wie der Mann mehrere der Hüllen in seinen Rucksack packte und auf die A9 in Richtung Thüringen flüchtete.

Die Polizei aus Sachsen-Anhalt und die Thüringer Autobahnpolizei machten sich daraufhin auf die Suche nach dem Dieb und konnten ihn schließlich auf dem Parkplatz Frankenwald stoppen, wie es heißt. Dort sollen zuständigkeitshalber auch noch Beamte aus Bayern in den Fall mit einbezogen worden sein.

Ermittlungen gegen den Langfinger haben letztlich die Polizisten aus Sachsen-Anhalt aufgenommen.