Nach einem rassistischen Angriff auf einen Mann in der Straße "Am Taubenbrunnen" in Halle hat die Polizei Fahndungsbilder veröffentlicht. Wer erkennt den Gesuchten?

Halle (Saale). – Nach einem rassistischen Angriff am Montagnachmittag, 24. März, in der Straße "Am Taubenbrunnen" in Halle fahndet die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung nach einem Mann.

Der Gesuchte soll gegen 13.45 Uhr einen anderen Mann erst rassistisch beleidigt und anschließend mit einem Messer bedroht haben. Außerdem habe er ihm Pfefferpray ins Gesicht gesprüht, heißt es. Dabei sei der Angegriffene verletzt worden.

So sieht der Gesuchte aus:

Nach rassistischem Angriff in Halle: Wer erkennt diesen Mann? Foto: Polizei

Attacke in Halle: Der Angreifer sprühte das Opfer mit Pfefferspray ein. Foto: Polizei

Wer den Angreifer erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.