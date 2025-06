Nach dem rassistisch motivierten Angriff in Halle am 24. März hat die Polizei den gesuchten Mann gefunden. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Nach rassistischem Angriff in Halle: Polizei schnappt mutmaßlichen Täter

Am Taubenbrunnen

Mit Pfefferspray verletzte ein Angreifer in Halle einen Mann bei einer rassistischen Attacke.

Halle (Saale). – Nach einem rassistischen Angriff am Montagnachmittag, 24. März, in der Straße „Am Taubenbrunnen“ in Halle hat die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung nach einem Mann gefahndet.

Der gesuchte Mann wurde jetzt von der Polizei gefunden.