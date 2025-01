Ein Einbrecher wurde in Teuchern noch auf frischer Tat in einem Einfamilienhaus ertappt.

35-Jähriger steigt in Einfamilienhaus in Teuchern ein - und wird vor Ort verhaftet

Teuchern. - Am Donnerstagabend wurde ein Einbrecher in Teuchern auf frischer Tat ertappt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach war der Mann um kurz nah 21 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus eingedrungen. Doch die Alarmanlage habe umgehend einen Notruf an die Polizei abgesetzt, heißte es. So habe der 35-Jährige noch im Inneren des Hauses gefasst werden können.

Die Ermittlungen in dem Fall laufen.