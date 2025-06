Acht Männer haben die Shell-Tankstelle in Teutschenthal bestohlen. Bei der Tat wurden Waren im Wert von 250 Euro gestohlen.

Diebstahl: Acht Männer beklauen Shell-Tankstelle in Teutschenthal

Eine Shell-Tankstelle ist in Teutschenthal von acht Männern gemeinschaftlich beklaut worden.

Teutschenthal. – Acht Männer sollen bereits am Sonntagnachmittag, dem 23. Februar, eine Shell-Tankstelle in der Lauchstädter Straße in Angersdorf, einem Ortsteil von Teutschenthal nahe Halle, gemeinsam beklaut haben, wie die Polizei meldet.

Demnach stahlen die Männer Waren im Wert von gut 250 Euro und verließen 20 Minuten später die Tankstelle wieder, ohne die entwendeten Gegenstände zu bezahlen. Dabei seien die Langfinger von einer Überwachungskamera gefilmt worden.