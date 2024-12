Zehn miteinander verwandte Männer sind in der Theodor-Storm-Straße in Halle in einen heftigen Streit verwickelt gewesen.

Eskalation in Theodor-Storm-Straße: Zehn Verwandte sorgen in Halle für Polizeieinsatz

Halle (Saale). - Zehn Männer sind am späten Sonntagnachmittag in der Theodor-Storm-Straße in Halle in eine heftige Auseinandersetzung verwickelt gewesen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach waren gegen 17.30 Uhr drei Männer in eine heftige Debatte verwickelt, darunter auch ein Verwandter der beiden Streithähne, der versuchte, die Meinungsverschiedenheit zu beschwichtigen. Als sich die Situation beruhigt hatte, seien die Männer erst einmal ihrer Wege gegangen, heißt es.

Eine Stunde später eskalierte die Auseinandersetzung offenbar erneut. Nun waren acht, allesamt miteinander verwandte Männer am Ort des Geschehens aufgetaucht. Dabei seien ein 24 und ein 29 Jahre alter Mann und das Auto eines der beiden Betroffenen angegriffen worden. Der 24-Jährige sei dabei leicht verletzt worden.

Von der Lautstärke und Heftigkeit der Situation alarmiert, hätten mehrere Zeugen die Polizei verständigt, so die Beamten weiter. Die am Streit beteiligten Männer seien namentlich bekannt und konnten teilweise im Nachhinein von der Polizei vor Ort angetroffen werden.