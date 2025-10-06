Am Freitag wurde ein Ehepaar in Halle am Thomas-Müntzer-Platz mit einem Messer bedroht. Ein mutiger Zeuge konnte jedoch Schlimmeres verhindern. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Ehepaar in Halle von Maskenmann mit Messer bedroht – Wer kennt den Täter?

Am Freitag wurde am Thomas-Müntzer-Platz in Halle ein Ehepaar mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Halle (Saale). – Am Freitagabend wurde in Halle im Stadtbezirk Nord ein Ehepaar mit einem Messer bedroht. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, konnte ein mutiger Zeuge Schlimmeres verhindern.

Demnach war das Ehepaar gegen 22.50 Uhr am Thomas-Müntzer-Platz im Stadtbezirk Nord unterwegs. Dabei sprach sie ein unbekannter Mann an und forderte sie auf, ihre Wertsachen herauszugeben.

Der Täter habe etwa drei Meter von dem Ehepaar entfernt gestanden und sie mit einem Küchenmesser mit einer etwa zehn Zentimeter langen Klinge bedroht.

Daraufhin rief die Frau lautstark um Hilfe. Ein mutiger Zeuge hörte dies, eilte herbei und forderte den Täter auf, abzulassen– mit Erfolg. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Fischer-von-Erlach-Straße.

Polizei sucht nun nach dem mutmaßlichen Täter

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen besonders schweren Raubes und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Flüchtigen geben können.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 1,80 Meter groß

vermutlich südeuropäischer Phänotyp

akzentfreies Deutsch

komplett in Schwarz gekleidet

weiße Sturmmaske

Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle persönlich oder auch telefonisch unter der 0345/2242000 sowie jede andere Dienststelle entgegen.