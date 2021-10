Thüringen: Polizei findet 200 Gramm Drogen bei Verkehrskontrolle

Das auffällige Verhalten eines Autofahrers hat der Polizei in Kölleda (Kreis Sömmerda) einen größeren Drogenfund gebracht.

Kölleda/dpa - Kontrolliert worden sei ein 37-Jähriger, bei dem Drogenkonsum vermutet worden sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Im Rucksack des Fahrers fanden die Beamten schließlich 200 Gramm synthetische Drogen - Amphetamine sowie Methamphetamine. Welchen Geldwert die Drogen haben, war zunächst unklar.

Nach dem Drogenfund in der Nacht zu Mittwoch folgten Durchsuchungen in zwei Objekten in Kölleda sowie Sangerhausen (Sachsen-Anhalt). Es wurden laut Polizei keine weiteren Drogen oder Gegenstände sichergestellt. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.