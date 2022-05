Tierquälerei bei Kodersdorf: Besitzer findet Kalb mit Pfeil im Kopf

Auf einer Weide im sächsischen Kodersdorf bei Görlitz ist ein verletztes Kalb gefunden worden. Unbekannte hatten dem Jungtier einen Pfeil in den Kopf geschossen.

Kodersdorf - Unbekannte haben einem Kalb im Landkreis Görlitz einen Pfeil in den Kopf geschossen. Der Besitzer habe das verletzte Tier am Samstag auf einer Weide in Kodersdorf gefunden, teilte die Polizei mit.

Ein Tierarzt entfernte demnach den Pfeil, der noch hinter dem Ohr des Tieres steckte, und versorgte seine Wunden. Es werde voraussichtlich keine bleibenden Schäden davontragen, hieß es am Montag. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.