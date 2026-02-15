Tödlicher Arbeitsunfall Mann stirbt bei Unfall in landwirtschaftlichem Betrieb in Nessa

Bei einem Unfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Burgenlandkreis ist ein 35-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war unter einen großen Strohballen geraten.

Nessa. - Ein 35 Jahre alter Mann ist am Samstagvormittag bei einem Arbeitsunfall in Nessa im Burgenlandkreis ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, ereignete sich der Unfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann aus bisher unbekannten Gründen von einem großen Strohballen getroffen und verletzt worden. Versuche, den Mann nach dem Unfall zu reanimieren, seien erfolglos geblieben.

Die Polizei hat ein Todesursachenermittlungsverfahren eingeleitet, in das auch das Landesamt für Verbraucherschutz einbezogen worden ist.